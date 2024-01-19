- Filipinler'de toprak kayması: 7 ölü, 2 yaralı

MANILA - Filipinler'in Davao de Oro bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro bölgesinde şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı. Monkayo kasabasında bir ev yıkıldı. Sivil Savunma Ofisi Bölge Müdürü Ednar Dayanghirang, aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ağır yaralandığını, 5 ila 10 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Dayanghirang, toprak kaymasının yanı sıra günlerce süren şiddetli yağışlar nedeniyle birçok köyün sular altında kaldığını belirtti.

7 bin 600'den fazla adadan oluşan ve yılda yaklaşık 20 tropikal fırtınanın vurduğu bir takımada olan Filipinler'de sık sık toprak kaymaları ve su baskınları meydana geliyor.