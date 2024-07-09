Filipinler'de yasa dışı hastanelere operasyon düzenlendi - Son Dakika
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Filipinler'de yasa dışı hastanelere operasyon düzenlendi

Filipinler polisi, suçluların gözaltından kaçabilmeleri için estetik operasyonlar yapıldığından şüphelenilen ve yasa dışı işletilen hastanelere operasyon düzenledi. Operasyonda saç ekme araçları, diş implantları, ten beyazlatmaya yarayan ilaçlar gibi malzemeler ele geçirildi. Ayrıca, farklı ülkelerden 3 doktor, 1 eczacı ve 1 hemşire gözaltına alındı. Emniyet güçleri, kaçakçılık ve dolandırıcılık suçlularının bu hastanelere başvurmuş olabileceğini belirtti.

09.07.2024 17:29
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Filipinler'de, suçlulara "gözaltından kaçabilmeleri için" estetik operasyonlar yapıldığından şüphelenilen ve yasa dışı işletilen hastanelere operasyon düzenlendi.

BBC'nin haberine göre, Filipinler polisi, mayısta Manila ve Pasay kentlerinde işletilen yasa dışı hastanelere yönelik operasyonda, saç ekme araçları, diş implantları, ten beyazlatmaya yarayan ilaçlar ve benzerlerini ele geçirdi.

Polis ayrıca, Pasay'daki hastanede farklı ülkelerden 3 doktor, 1 eczacı ve 1 hemşirenin gözaltına alındığını ifade etti.

Emniyet güçleri, kaçakçılık ve dolandırıcılık suçlularının "yakalanmamak için" bu hastanelere başvurmuş olabileceğini kaydetti.

Filipinler Başkanlık Ofisi Organize Suçlarla Mücadele Komisyonu Sözcüsü Winston John Casio, konuya ilişkin açıklamasında, bu araçlarla "bir insanın tamamen değiştirilebileceğini" ifade etti.

Casio, bu hastanelerde kimlik bilgisinin sorulmadığını, kaçakların dahi buraya başvurmuş olabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler'de yasa dışı hastanelere operasyon düzenlendi - Son Dakika

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