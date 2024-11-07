Filipinler'de Yinxing Tayfunu Tahliye Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filipinler'de Yinxing Tayfunu Tahliye Alarmı

Filipinler, Yinxing Tayfunu nedeniyle 160 bin kişiyi tahliye etti, uçuşlar iptal edildi.

07.11.2024 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Filipinler'de Yinxing Tayfunu alarmı: 160 bin kişi tahliye edildi

MANILA - Filipinler'de yarın sabah karaya çıkması beklenen Yinxing Tayfunu nedeniyle ülke genelinde en az 160 bin kişi tahliye edildi.

Filipinler'e yaklaşan Yinxing Tayfunu, ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Bu akşam itibariyle Filipinler'in geniş kesimlerinde şiddetli yağışlar ve rüzgarlara yol açması beklenen tayfun nedeniyle en az 160 bin kişinin barınaklara ve güvenli alanlara tahliye edildiği bildirildi. Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi bugün yapılması beklenen en az 6 uçuşun iptal edildiğini açıklarken, iptal edilen uçuşlardan 968 yolcunun etkilendiği kaydedildi. Birçok feribot seferi tedbir amacıyla askıya alınırken, bazı okul ve işyerlerinin geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Yetkililer uyardı

Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA), yerel adı Marce olan tayfununun bugün öğle saatleri itibariyle Cagayan eyaletindeki Aparri kasabasının yaklaşık 175 kilometre doğusundan, 10 kilometre hızla kuzey batıya doğru ilerlediğini açıkladı. Tayfunun en geç yarın sabaha dek ülkenin Kuzey kesimlerinden karaya çıkmasının beklendiğini duyuran yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere şiddetli rüzgarlar ile sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma uyarısında bulundu.

151 kişi hayatını kaybetmişti

Geçtiğimiz ay Tropikal Trami Fırtınası ve geçtiğimiz hafta Kong-rey Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de sel baskınları ve toprak kaymaları en az 151 kişinin ölümüne neden olmuştu. Tarım arazileri ve altyapıda yaklaşık 24 milyon dolar değerinde zarar meydana gelmişti.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Filipinler, Güncel, Yaşam, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de Yinxing Tayfunu Tahliye Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 23:48:53. #1.13#
SON DAKİKA: Filipinler'de Yinxing Tayfunu Tahliye Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.