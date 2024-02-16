Filipinler'in güneyinde 6 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.
Davao de Oro bölgesel yönetiminin Facebook hesabından, Belediye Afet Risk Azaltma ve Yönetim Ofisi kaynak gösterilerek, ülkenin güneyindeki Masara köyünde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, toprak kaymasının etkili olduğu bölgelerde ölü sayısının 92'ye çıktığı, 36 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Son 10 yılda bölgede yaşanan en ciddi toprak kayması
Davao de Oro eyaleti yetkililerinden Edward Macapili, yaptığı açıklamada, afetin "son 10 yılda bölgede yaşanan en ciddi toprak kayması" olduğunu vurgulamıştı.
Arama kurtarma çalışmalarının ne kadar süreceğine dair henüz bir zaman çizelgesi belirlemediklerini aktaran Macapili, toprak kayması nedeniyle bazı yerleşim yerlerini kaplayan toprak ve moloz yüksekliğinin 50 metreye kadar çıktığını kaydetmişti.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, toprak kaymasının meydana geldiği 6 Şubat'tan bugüne 32 kişinin yaralı kurtarıldığı, 51 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edilmişti.
Afet bölgesinden 1100'den fazla ailenin tahliye edildiği aktarılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Filipinler'deki toprak kaymasında ölü sayısı 92'ye yükseldi - Son Dakika
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 5 ay 12 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 78 bin lira para cezası verdi. Sancak'ın ceza almasının nedenleri arasında hakemlere hakaret, sportmenliğe aykırı hareketler, temsilciye yönelik sportmenliğe aykırı hareketler, hakemlerle ilgili açıklamalar, sosyal medyada hakemlerle ilgili paylaşımlar ve akredite edilmediği alanlarda bulunma yer alıyor.
TBMM Genel Kurulu'na CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder arasındaki diyalog damga vurdu. Önder, Erzincan İliç'teki maden faciasıyla ilgili konuşan Sarıgül'ü, konuşmasının bir bölümünde dili sürçtüğü için uyardı. Konuşmasının bitiminde kürsüde evrakını unutan Sarıgül'ü bir kez daha uyaran Önder, "Evraklarını burada unuttunuz Sayın Sarıgül. Sayın Sarıgül üzgün." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera hakkında olumlu açıklamalarda bulundu. Buruk, Muslera'nın takım için çok önemli olduğunu ve onunla yola devam etmek istediklerini belirtti. Muslera'nın Galatasaray karnesi ise 13 sezonda 492 maçta 521 gol yemesi ve 176 maçta kalesini gole kapaması şeklinde.
CHP'den istifa eden Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili zehir zemberek ifadeler kullandı. ''İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?'' sorusuna Tekin, ''Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım.'' ifadelerini kullandı.
Gazeteci İsmail Saymaz ile Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi. Programa uzaktan bağlanan Şen, Saymaz'ın uzun süre konuşmasına sinirlenerek, "İsmail 3 dakikada bitir kardeşim. 1 saat konuşulur mu lan? İnsaf ya." dedi. Şen'in "lan" demesine tepki gösteren Saymaz, "Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın. Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Hocam saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız." ifadelerini kullandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, madeni işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. şirketi yeni iş ilanı açtı. Tepkilerin odağındaki şirketin açtığı iş ilanında yer alan ''İnsanları önemseyen şirket kültürü'' ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray'ın Sparta Prag'ı son anda attığı golle 3-2 yendiği maça sarı-kırmızılıların başarılı kalecisi Muslera damga vurdu. Uruguaylı eldiven, 90. dakikada suratıyla gole engel oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?