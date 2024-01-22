 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filipinler'deki toprak kayması ve sellerde ölü sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Filipinler'deki toprak kayması ve sellerde ölü sayısı 15'e yükseldi

Filipinler'in Davao bölgesinde meydana gelen toprak kaymaları ve şiddetli sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi, Davao de Oro vilayetinde 13 kişi ve Davao kentinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, sel ve heyelanlardan etkilenen 349.000'den fazla kişi olduğu belirtildi.

Filipinler\'deki toprak kayması ve sellerde ölü sayısı 15\'e yükseldi
22.01.2024 - 14:44,
Abone Ol

MANİLA, 22 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Davao bölgesinde meydana gelen toprak kaymaları ve şiddetli sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi Pazar günü yaptığı açıklamada, Davao de Oro vilayetinde 13 kişinin, Davao kentindeyse 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken en az 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Konseye göre Mindanao adasının Davao bölgesindeki beş vilayette şiddetli yağışlardan kaynaklanan sel ve heyelanlardan 83.000'i aşkın aileden oluşan 349.000'den fazla kişi etkilendi.

Konseye göre geçen Pazartesi ile Perşembe günleri arasındaki şiddetli sağanaklar tüm bölgede sellere ve toprak kaymalarına yol açtı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Filipinler, Uluslararası, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'deki toprak kayması ve sellerde ölü sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 02:48:26. #1.11#
SON DAKİKA: Filipinler'deki toprak kayması ve sellerde ölü sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement