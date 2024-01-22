Filipinler\'deki toprak kayması ve sellerde ölü sayısı 15\'e yükseldi

MANİLA, 22 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Davao bölgesinde meydana gelen toprak kaymaları ve şiddetli sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi Pazar günü yaptığı açıklamada, Davao de Oro vilayetinde 13 kişinin, Davao kentindeyse 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken en az 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Konseye göre Mindanao adasının Davao bölgesindeki beş vilayette şiddetli yağışlardan kaynaklanan sel ve heyelanlardan 83.000'i aşkın aileden oluşan 349.000'den fazla kişi etkilendi.

Konseye göre geçen Pazartesi ile Perşembe günleri arasındaki şiddetli sağanaklar tüm bölgede sellere ve toprak kaymalarına yol açtı.