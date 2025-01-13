Filipinler'den Çin'e Scarborough Uyarısı

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Filipinler, ihtilaflı sulardaki varlığı sebebiyle tepki gösterdiği Çin yönetimini, Güney Çin Denizi Scarborough Sığı'nda "gerilimi artıran" faaliyetlerden vazgeçmeye çağırdı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Manila hükümetinin Çin'e yönelik tepkisi, 5 ve 10 Ocak tarihlerinde Scarborough Sığı sularında Çin Sahil Güvenliğine ait gemiler ile bir helikopterin devriye gezdiğinin tespit edilmesinin ardından geldi.

Filipinler'in denizlerdeki çıkarlarını korumakla görevli Ulusal Denizcilik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Çin'e ait deniz güçlerinin, Filipinler'in kara sularıyla münhasır ekonomik bölgesinde süregelen "yasa dışı varlığına ve eylemlerine" karşı çıkıldığı belirtildi.

Pekin yönetimine ait gemilerin, "gerilimi tırmandıran" eylemlerinin uluslararası yasaları hiçe saydığı savunulan açıklamada, "Çin gemilerini, Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarını ihlal eden yasa dışı faaliyetlerden vazgeçmeye yönlendirmeli." ifadeleri kullanıldı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşının ardından bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD'de de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.