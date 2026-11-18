Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 49. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi için Filipinler'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'a, gece atıştırmalığı olarak ülkenin ünlü bir fast-food zincirinden kızarmış tavuk gönderdiğini belirtti.

Marcos Jr, Trump ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, dün geceyi Manila'da geçiren ABD Başkanı'na gece atıştırmalığı olarak ülkenin ünlü fast-food zincirinden kızarmış tavuk ısmarladığını söyledi.

Bunun ABD'li kızarmış tavuk zinciri markalarından daha popüler olduğunu öne süren Marcos Jr, "Bu ikramın size biraz olsun Manila'yı tattıracağını düşündük." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, sık sık Beyaz Saray'a fast food zincirlerinden yemek söylemesiyle gündeme geliyor.