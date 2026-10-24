Filipinler Hava Kuvvetlerinin 2 SF-260 uçağı Batangas'ta çarpıştı, 4 pilot öldü

Filipinler Hava Kuvvetlerinin 2 SF-260 uçağı Batangas'ta çarpıştı, 4 pilot öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filipinler Hava Kuvvetleri, Batangas'ta dün eğitim sırasında iki SF-260 tipi askeri uçağın kaza kırıma uğradığını ve 4 pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerel medyaya göre uçaklar havada çarpışarak hava üssü sınırları içinde düştü.
Filipinler'in Batangas bölgesinde 2 askeri uçağın eğitim sırasında havada çarpışması sonucu 4 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Manila Times'ın haberine göre, Filipinler Hava Kuvvetlerinden Batangas'ta dün meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapıldı.
Eğitime katılan iki SF-260 tipi askeri uçağın kaza kırıma uğradığı belirtilen açıklamada, kaza sonucu 4 pilotun yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Yerel medyada yer alan haberlerde ise söz konusu iki uçağın havada çarpışarak hava üssü sınırları içerisinde düştüğü bildirildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?