Filipinler Ordusu, NPA mensuplarıyla çatışmada 7 ölü

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Filipinler ordusu, Filipinler Komünist Partisinin (CPP) silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu (NPA) mensubu 7 kişinin girilen çatışmada öldüğünü bildirdi.

"Philstar" gazetesinin haberine göre, Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, NPA mensubu 20 kişiyle çatışmaya girildiği belirtildi.

Açıklamada, Nueva Ecija bölgesinde meydana gelen çatışmada, 7 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ordu tarafında herhangi bir kayıp olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Çatışmalarda 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti

CPP'nin silahlı kanadı NPA, 1969'dan itibaren istikrarlı şekilde ülke genelinde varlığını artırmış ve Asya'nın en uzun soluklu direniş hareketlerinden biri haline gelmişti.

NPA ile Filipinler hükümeti arasındaki çatışmalarda 40 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Barış görüşmeleri yapan NPA ile Filipinler hükümeti arasında olumlu sonuç elde edilememiş ve Mart 2019'da barış görüşmeleri sonlandırılmıştı.

Filipinler hükümeti ve CPP 2023'te, yıllardır devam eden çatışmaları sona erdirmek için Norveç'in arabuluculuğunda görüşmelere yeniden başlamayı kabul ettiklerini açıklamıştı.