Filipinler, Tayvan seçimleri sonrası \'tek Çin\' politikasına bağlılığını sürdürüyor

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın, Tayvan'daki seçimlerle ilgili paylaşımının ardından, Filipinler Dışişleri Bakanlığı "tek Çin" politikasına bağlılıklarının sürdüğünü duyurdu.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Marcos dün resmi X hesabından Tayvan'daki seçimlerin ardından adanın yeni seçilen lideri Lai Ching-te'yi tebrik etti. Bunun ardından ülkenin "tek Çin" politikası sorgulanırken, Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Açıklamada, Marcos'un mesajının 200 bin Filipinli işçiye ev sahipliği yapan Tayvan'a bir teşekkür olduğu belirtilirken, "Ancak, Filipinler, tek Çin politikasına bağlılığını bir kez daha yineliyor." ifadesine yer verildi.

Çin'in kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı halen sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.