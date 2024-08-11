Filipinler ve ABD Hava Kuvvetleri Ortak Tatbikat Düzenledi - Son Dakika
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Filipinler ve ABD Hava Kuvvetleri Ortak Tatbikat Düzenledi

Filipinler'in Pampanga ve Cebu bölgelerinde ABD Hava Kuvvetleri ile ortak bir tatbikat olan 'Demir Bıçak' düzenlendi. Tatbikata Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait 2, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 3 uçak katıldı. Tatbikatta savaş ve hava ikmal araçlarıyla birlikte fotoğraf misyonu da yer aldı.

11.08.2024 12:12
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Filipinler'in Pampanga ve Cebu bölgelerinde ABD Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikat düzenlendi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Maria Consuelo Castillo, "Demir Bıçak" adı verilen tatbikata Filipinler Hava Kuvvetlerine ait 2, ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 uçağın katıldığını belirtti.

Uçakların Pampanga ve Cebu'daki hava üsleri arasında uçuş yaptığını ifade eden Castillo, savaş ve hava ikmal araçlarını içeren tatbikata fotoğraf misyonunun da dahil edildiğini söyledi.

Castillo, Filipinler ve ABD arasındaki "güçlü ve kalıcı ortaklığın" göstergesi olan tatbikatla, ikili işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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