Filipinler ve Japonya, Güney Çin Denizi'nde İlk İkili Deniz Tatbikatını Gerçekleştirdi

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Filipinler ve Japonya, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde ilk ikili deniz tatbikatını gerçekleştirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, tatbikat, 8 Temmuz'da Japonya ve Filipinler arasında bölgesel güvenlik için işbirliği amacıyla ortak tatbikatların yapılmasını kolaylaştıracak ikili savunma anlaşmasının imzalanmasının ardından yapıldı.

Filipinler Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Filipinler Deniz Kuvvetleri ve Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin "Batı Filipin Denizi'nde" ilk ikili işbirliği faaliyetini gerçekleştirdiği belirtildi.

Manila yönetimi, Çin ile ihtilaflı olduğu Güney Çin Denizi'nin bazı bölümlerini "Batı Filipin Denizi" olarak tanımlıyor.

Açıklamada, "Bu faaliyet, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'in gerçekleştirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek için devam eden çabaların bir parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

Bu ortak tatbikatın iki tarafın taktik yeteneklerini geliştirdiğine işaret edilen açıklamada, "Tatbikat, iki ülke arasında güçlü bağları ve bölgede barış ve istikrarın korunmasına yönelik karşılıklı kararlılığı pekiştirdi." değerlendirmesi yer aldı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.