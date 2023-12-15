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Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri Panelinde Konuşan Prof. Dr. Selman Karakul: İşgal Altında Filistin Topraklarında Büyük Bir Trajedi Yaşanıyor - Son Dakika
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Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri Panelinde Konuşan Prof. Dr. Selman Karakul: İşgal Altında Filistin Topraklarında Büyük Bir Trajedi Yaşanıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selman Karakul, Filistin topraklarında dünyanın en büyük insan hakları ihlallerinden birinin yaşandığını belirtti. Karakul, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırıların korkunç boyutlara ulaştığını ve Filistinlilerin topraklarından sürüldüğünü ifade etti. Gazze'de konut ve sağlık tesislerine yapılan saldırılar sonucunda ise Filistinlilerin büyük bir trajediyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Filistin\'de İnsan Hakları İhlalleri Panelinde Konuşan Prof. Dr. Selman Karakul: İşgal Altında Filistin Topraklarında Büyük Bir Trajedi Yaşanıyor
15.12.2023 - 10:07,  Güncelleme: 10:08
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selman Karakul, Filistin topraklarında büyük bir trajedi yaşandığını söyledi.

Karakul, Fen - Edebiyat Fakültesinde NKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsan Hakları İhlalleri" panelinde yaptığı konuşmada, Filistin'de dünyanın en büyük insan hakları ihlallerinden birinin yaşandığına dikkati çekti.

İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırıların korkunç boyutlara ulaştığına işaret eden Karakul, "İşgal altında Filistin topraklarında yaşanmış olan insan hakları ihlallerinin boyutu modern insan haklarının ortaya çıktığı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük trajedilerden biri." dedi.

Avrupa'dan gelen Yahudilerin Filistin'de yerleşimci olarak kabul edilmesiyle demografik değişim sürecinin başladığını hatırlatan Karakul, sistematik bir şekilde Filistinlilerin topraklarından sürüldüğünü ifade etti.

İsrail'in Gazze'de konut ve sağlık tesislerine de saldırılarını hatırlatan Karakul, "Yüzde 90'a yakın Gazze şeridinde ikamet eden Filistinli evini terk etmek zorunda kalıyor. Gideceği bir yer yok. Çünkü kapatılmış bir bölgeden bahsediyoruz. İsrail'in insanları yer değiştirmeye ve ölüme mahkum ettiği korkunç saldırıyla karşı karşıyayız."diye konuştu.

Kaynak: AA
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