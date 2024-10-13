Filistin'den İspanya'nın Silah Satışına Çağrı - Son Dakika
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Filistin'den İspanya'nın Silah Satışına Çağrı

Filistin, İspanya Başbakanı'nın İsrail'e silah satışını durdurma çağrısını memnuniyetle karşıladı.

13.10.2024 16:47
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Filistin, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in "uluslararası toplumdan İsrail'e silah satışını acilen durdurması" çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sanchez'in açıklamalarının, uluslararası hukuk ve kararlarla uyumlu olduğu, iki devletli çözümü ve insan hakları ilkelerini desteklediği kaydedildi.

Filistin halkına karşı ihlalleri ve suçları sürdürmesi için İsrail'in savaş araçları ve silahlarını temin eden ülkelerin bundan sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, silah ticareti anlaşmasına taraf olan ülkelerin İsrail'e silah ve askeri teçhizat satışını durdurmaları için çağrı yapıldı.

Roma'da 11 Ekim'de Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus ile bir araya gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumdan İsrail'e silah satışını acilen durdurmasını istemişti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) güncel verilerine göre, 2011-2020'de İsrail'in konvansiyonel silah tedarikinin yüzde 70,2'sini ABD sağladı. ABD'yi, yüzde 23,9 ile Almanya, yüzde 5,9 ile İtalya takip etti. İsrail'e silah tedariki 7 Ekim sonrasında da devam etti.

ABD Kongresi, nisan ayında 95 milyar dolarlık dış askeri yardım paketi kapsamında İsrail'e 17 milyar dolar tahsis edilmesine da onay verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin'den İspanya'nın Silah Satışına Çağrı - Son Dakika

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