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Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İtalya Dışişleri Bakanı ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldı - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İtalya Dışişleri Bakanı ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin'deki gelişmeleri ele aldı. Abbas, Tajani'ye Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin hızlandırılmasının ve barınma merkezleri ile hastanelerin önemini vurguladı. Abbas, İsrail'in saldırı ve uygulamalarının son bulması için çağrıda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İtalya Dışişleri Bakanı ile Filistin\'deki gelişmeleri ele aldı
25.01.2024 - 18:09,  Güncelleme: 18:12
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Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Ramallah'ı ziyaret eden Tajani'yi kabul etti.

Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin'deki gelişmeler hakkında Tajani'ye bilgi veren Abbas, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin hızlandırılmasının ve barınma merkezleri ile hastanelerin, insanların acılarını hafifletmek için görevlerini yerine getirebilmelerini sağlamanın öneminden bahsetti.

Filistinlilerin, sürgün edilmesini kesinlikle reddettiklerini vurgulayan Abbas, İsrail'in iki devletli çözüm planını baltalamak için gerçekleştirdiği saldırı ve uygulamalarının son bulması için çağrıda bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, bugün Ramallah'a gelmiş, Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüşmüştü.

Tajani, Filistin'e gelmeden önce de İsrail ve Lübnan'ı ziyaret etmişti.

Kaynak: AA
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