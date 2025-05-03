Filistin\'e Destek Yürüyüşü

Filistin'le Dayanışma Platformu üyeleri, Gazze'ye destek için Sanayi Mahallesi Merkez Camisi'nden İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğuna yürüdü.

Levent'teki camide akşam namazını kılan grup, daha sonra İsrail aleyhine slogan atarak yürüyüşe geçti.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Kağıthane Temsilcisi Murat İzmir, binlerce Filistinlinin ev ve arazilerinin işgal edildiğini, yapılan tüm anlaşmalara rağmen İsrail'in Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmayı sürdürdüğünü söyledi.

İzmir, şimdi İsrail'e karşı kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşleriyle birlik olma zamanı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Filistin'de işgal edilen topraklarını savunan kardeşlerimize buradan destek ve dualarımızı gönderiyoruz. İsrail'in hukuksuz uygulama ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası mekanizmaları, liderleri ve vicdan sahibi herkesi acil harekete geçmeye ve İsrail'in Filistin'deki işgal ve soykırımını bir an önce durdurmaya çağırıyoruz."

İzmir, Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin'in özgürlüğü, zulmün ve işgalin sona ermesi için dünyanın her yerinde yapılan tüm eylemleri desteklemenin herkesin insani görevi olduğunu belirterek, Filistin özgür oluncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Kağıthane Eğitime Destek Platformu ve Ensar Vakfı Kağıthane Şube Başkanı Aziz Gündoğdu'nun dua etmesinin ardından grup, konsolosluğun önünden ayrıldı.