Filistin'e Özgürlük Platformu, İsrail tarafından istenmeyen kişi ilan edilen Lula da Silva'ya teşekkür mektubu gönderdi

Filistin'e Özgürlük Platformu, Gazze'de soykırım yapmakla suçladığı için İsrail tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya teşekkür mektubu gönderdi.
Platform üyeleri, sabah saatlerinde Şişli'deki Brezilya Başkonsolosluğu'na gelerek Başkonsolos Ruy Pacheco de Azevedo Amaral'ı ziyaret etti.
Amaral'a, Devlet Başkanı Lula da Silva'ya ulaştırılmak üzere yazdıkları destek mektubunu teslim eden platform üyeleri, daha sonra basın açıklaması yaptı.
"Soykırımı durduralım" yazılı pankart ve Filistin bayrağı taşıyan grup adına açıklama yapan avukat Mehmet Ali Devecioğlu, Lula da Silva'nın gösterdiği tavrın tüm dünyaya örnek olmasını temenni ettiklerini söyledi.
Devecioğlu, gönderilen mektubu okudu.
Mektupta şu ifadeler yer aldı:
"Brezilya'nın emekçilerinin, kadınlarının, halklarının Gazze için her gün daha fazla yeşerttiğinden emin olduğumuz dayanışma duygularını eyleme döken bu adımınız sonucunda, İsrail tarafından istenmeyen kişi ilan edilmeniz karşısında, insanlıktan yana olan tüm devlet başkanları, başbakanlar ve cumhurbaşkanlarından sizinle dayanışma göstermelerini bekliyoruz.
Biliyoruz ki İsrail tarafından, hele böylesi bir dönemde istenmeyen kişi olarak ilan edilmenizi işgal ve soykırıma karşı çıkışınızın nişanesi bir barış madalyası olarak taşıyacaksınız. Gazze halkı ve öldürülen insanların, canlıların, çocukların, yaşlıların yakınları ve Refah bölgesinde sıkışmış, İsrail'in yeni terör dalgasının başlamasını büyük bir çaresizlikle bekleyen, acı ve açlık çekenler açısından siz, temsil ettiğiniz halkınız adına, somut dayanışma adımını atan kişisiniz. Tüm dünyadaki savaş karşıtları adına, Türkiye'de ekim ayından beri Gazze halkıyla dayanışma kampanyası yürüterek Filistin'in özgürlüğünü savunan işgal karşıtları adına, size ve sizin nezdinizde kalbi Gazze'yle atan bütün Brezilyalılara teşekkür ediyoruz."
Son Dakika › Güncel › Filistin'e Özgürlük Platformu, İsrail tarafından istenmeyen kişi ilan edilen Lula da Silva'ya teşekkür mektubu gönderdi - Son Dakika
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte olası depremlere karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tunceli'de jandarma ve polis sayısının diğer illere göre fazla olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, 1200 arama kurtarma ekibi oluşturulduğunu ve Tunceli'nin adeta bir arama kurtarma okulu gibi olacağını söyledi. Ayrıca, deprem riski taşıyan bölgelerin tespiti için çalışmaların devam ettiği ve kentteki konut problemini azaltmak için TOKİ ile işbirliği yapıldığı da açıklandı.
Adıyaman'da yapımı son aşamaya gelen Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları Hastanesi'ni inceleyen Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, hastanenin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını kaydetti. AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek, bitme aşamasına gelen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Yaman, ziyarette esnaf ve vatandaşların kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirildi. Ziyaretlere, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Talha Özkan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, MHP Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır, Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer de katıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,4 artışla 8.943,02 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,37 puan arttı. Altının ons fiyatı 2 bin 125 dolara yükseldi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi. Sergide, filografi, aşçılık, pastacılık, makrome ve takı tasarımı gibi birçok ürün yer aldı. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kursiyerlere teşekkür ederek, kadınların el becerilerini geliştirdiğini ve ekonomilerine destek olabilecek ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?