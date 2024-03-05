Filistin'e Özgürlük Platformu, İsrail tarafından istenmeyen kişi ilan edilen Lula da Silva'ya teşekkür mektubu gönderdi

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Filistin'e Özgürlük Platformu, Gazze'de soykırım yapmakla suçladığı için İsrail tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya teşekkür mektubu gönderdi.

Platform üyeleri, sabah saatlerinde Şişli'deki Brezilya Başkonsolosluğu'na gelerek Başkonsolos Ruy Pacheco de Azevedo Amaral'ı ziyaret etti.

Amaral'a, Devlet Başkanı Lula da Silva'ya ulaştırılmak üzere yazdıkları destek mektubunu teslim eden platform üyeleri, daha sonra basın açıklaması yaptı.

"Soykırımı durduralım" yazılı pankart ve Filistin bayrağı taşıyan grup adına açıklama yapan avukat Mehmet Ali Devecioğlu, Lula da Silva'nın gösterdiği tavrın tüm dünyaya örnek olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Devecioğlu, gönderilen mektubu okudu.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Brezilya'nın emekçilerinin, kadınlarının, halklarının Gazze için her gün daha fazla yeşerttiğinden emin olduğumuz dayanışma duygularını eyleme döken bu adımınız sonucunda, İsrail tarafından istenmeyen kişi ilan edilmeniz karşısında, insanlıktan yana olan tüm devlet başkanları, başbakanlar ve cumhurbaşkanlarından sizinle dayanışma göstermelerini bekliyoruz.

Biliyoruz ki İsrail tarafından, hele böylesi bir dönemde istenmeyen kişi olarak ilan edilmenizi işgal ve soykırıma karşı çıkışınızın nişanesi bir barış madalyası olarak taşıyacaksınız. Gazze halkı ve öldürülen insanların, canlıların, çocukların, yaşlıların yakınları ve Refah bölgesinde sıkışmış, İsrail'in yeni terör dalgasının başlamasını büyük bir çaresizlikle bekleyen, acı ve açlık çekenler açısından siz, temsil ettiğiniz halkınız adına, somut dayanışma adımını atan kişisiniz. Tüm dünyadaki savaş karşıtları adına, Türkiye'de ekim ayından beri Gazze halkıyla dayanışma kampanyası yürüterek Filistin'in özgürlüğünü savunan işgal karşıtları adına, size ve sizin nezdinizde kalbi Gazze'yle atan bütün Brezilyalılara teşekkür ediyoruz."