Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin inşasını kınadı

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Filistin, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yasadışı konutun inşasına onay vermesini kınayarak, Tel Aviv'in yasa dışı yerleşim politikasına caydırıcı uluslararası yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'daki işgalci Sivil İdare'ye bağlı sözde Yüksek Planlama Konseyi'nin, başta Maale Adumim Yahudi yerleşim birimi olmak üzere Kudüs çevresindeki bazı yerleşim birimlerini genişletmek için 3 bin 500 yeni yerleşim birimi inşa edilmesini onaylamasını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yerleşim birimlerinin, uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına göre geçersiz ve yasa dışı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Yahudi yerleşim birimleri çatışma, savaş ve şiddet döngüsünün devamı için İsrail'in en geniş davetidir ve bölgenin, dünyanın güvenliği ve istikrarına en büyük tehdittir." ifadesine yer verildi.

İki devletli çözüm seçeneğinin uygulanması, anlaşmazlığın siyasi yollarla çözülmesi ve barışın sağlanması konusunda olulşacak fırsatta Yahudi yerleşim birimlerinin tehlike oluşturacağına yer verilen açıklamada, tüm yerleşim sistemi ve bunları destekleyen İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Yahudi yerleşim birimlerinin arkasında duran, finanse eden tüm taraflara yaptırım uygulanması çağrısında bulunuldu.

İsrail'de aşırı sağcı Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, 3 bin 500 yeni yasadışı konutun inşasını onayladıklarını doğrulamıştı.

İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.

İsrail'in verdiği sözlere rağmen 2023'te yerleşim faaliyetleri, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.