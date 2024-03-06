Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin inşasını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin inşasını kınadı

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yasadışı konutun inşasına onay vermesini kınayarak, Tel Aviv'in yasa dışı yerleşim politikasına caydırıcı uluslararası yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu. Filistin Dışişleri Bakanlığı, yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına göre geçersiz ve yasa dışı olduğunu vurgulayarak, İsrail'in aşırı sağcı bakanları ve yerleşim birimlerini destekleyen taraflara yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

06.03.2024 18:11  Güncelleme: 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yasadışı konutun inşasına onay vermesini kınayarak, Tel Aviv'in yasa dışı yerleşim politikasına caydırıcı uluslararası yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'daki işgalci Sivil İdare'ye bağlı sözde Yüksek Planlama Konseyi'nin, başta Maale Adumim Yahudi yerleşim birimi olmak üzere Kudüs çevresindeki bazı yerleşim birimlerini genişletmek için 3 bin 500 yeni yerleşim birimi inşa edilmesini onaylamasını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yerleşim birimlerinin, uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına göre geçersiz ve yasa dışı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Yahudi yerleşim birimleri çatışma, savaş ve şiddet döngüsünün devamı için İsrail'in en geniş davetidir ve bölgenin, dünyanın güvenliği ve istikrarına en büyük tehdittir." ifadesine yer verildi.

İki devletli çözüm seçeneğinin uygulanması, anlaşmazlığın siyasi yollarla çözülmesi ve barışın sağlanması konusunda olulşacak fırsatta Yahudi yerleşim birimlerinin tehlike oluşturacağına yer verilen açıklamada, tüm yerleşim sistemi ve bunları destekleyen İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Yahudi yerleşim birimlerinin arkasında duran, finanse eden tüm taraflara yaptırım uygulanması çağrısında bulunuldu.

İsrail'de aşırı sağcı Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, 3 bin 500 yeni yasadışı konutun inşasını onayladıklarını doğrulamıştı.

İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.

İsrail'in verdiği sözlere rağmen 2023'te yerleşim faaliyetleri, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, Tel Aviv, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin inşasını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı
17:52 Komünist Başkan Kadıköy’ü alabilecek mi İlk anket sonuçları geldi Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? İlk anket sonuçları geldi
17:11 Emeklilere ek zam yapılacak mı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeniden Refah’a: Bize kaybettirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar
15:33 Arda Güler’in hocası Carlo Ancelotti’nin yıllarca hapsi isteniyor Arda Güler'in hocası Carlo Ancelotti'nin yıllarca hapsi isteniyor
19:22 “Dilber evin barkın yok mu“ şarkısına 1 milyon TL’lik teklif "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına 1 milyon TL'lik teklif
18:14 Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı
17:32 CHP’li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
17:32 Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi! Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok
17:02 Gaziantep FK’de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Gaziantep FK'de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
16:48 Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç
16:42 Ukrayna’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in konvoyunun yakınında patlama Ukrayna'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 19:46:17. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin inşasını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement