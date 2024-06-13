Filistinli şehitler adına Pendik'te kütüphane açıldı - Son Dakika
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Filistinli şehitler adına Pendik'te kütüphane açıldı

Pendik Mehmed Zahid Kotku Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla hazırlanan "Filistin Şehitleri Kütüphanesi" açıldı.

13.06.2024 23:30
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Pendik Mehmed Zahid Kotku Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla hazırlanan "Filistin Şehitleri Kütüphanesi" açıldı.

Filistin ve Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenleri anma hedefiyle tasarlanan kütüphanenin açılışı, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Tüzek, PTT Çalışanları Derneği Genel Başkanı Mustafa Bayraktar ve okul müdürü Mehmet Özcan'ın kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Öğrenciler ve PTT Çalışanları Dayanışma Derneği öncülüğünde hazırlanan kütüphaneye ilişkin AA muhabirine konuşan Tüzek, "Filistin'de ciddi bir dram var. Maalesef bir kaç aydır Filistin'i sokak sokak, cadde cadde öğrendik. En sonunda Refah'a geldik ve bir millet nasıl yok edilir, canlı canlı insanlar nasıl yakılır hepsini gördük. 40 bine yakın kişi katledildi. Uluslararası makamlar buna müdahale edemiyor. Maalesef dünyada yaşanan adaletsizliklere birilerinin dur demesi gerektiğini bir kez daha öğrendik." dedi.

Tüzek, toplumsal hareketlerin bu noktada önemli olduğuna işaret ederek, "Burada küçük bir okulda öğrencilerimizle kütüphane açtık ve Filistin şehitlerine adadık. Kendi bütçeleri doğrultusunda STK'larımız da destek oldu ve dergi bastırdı. Toplum olarak dünyadaki mazlumlar için bir uyanış hareketiyiz. İnşallah bu çalışmaların arkası gelecek ve bu hareketler neticesinde dünyanın hiçbir yerinde mazlumların kanı akmayacak." diye konuştu.

"Hep beraber Filistin'de yaşananlara dikkat çekmeye çalışıyoruz"

Okulun edebiyat öğretmeni Seda Dandin Köse ise okulda kütüphane imkanlarının sınırlı olduğunu belirterek, "Paydaşların desteğiyle kütüphanemizi yeniledik ve Filistin'e adadık. Bu ismin verilmesi ve kütüphanenin afişlerle süslenmesi bu konuda öğrencilere farkındalık oluşturmak için kıymetli. Yıl içinde okulumuzda bu meseleye ilişkin slogan yarışması, kermes, teheccüd namazları gibi çeşitli etkinlikler de yapıldı. Hep beraber Filistin'de yaşananlara dikkat çekmeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kütüphanenin görsel olarak da zenginleştirdiklerini aktaran Tüzek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin amacı öğrencilerin kütüphaneden daha çok istifade etmesi. Bu açıdan kütüphanemizde faydalanabilecekleri kitaplar mevcut. Bu kitaplardan istifade etmeleri kişisel ve zihinsel gelişimleri açısından çok önemli. Kütüphanenin düzenlenme aşamalarında öğrencilerimiz de yardımcı oldu. Bu projeye onları da katarak, sorumluluk vererek kütüphanemizi birlikte oluşturduk."

Kaynak: AA

Mehmed Zahid Kotku, Filistin, Pendik, Güncel, Son Dakika

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