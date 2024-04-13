Filistinli Yetkili: İsrail Hükümeti, Yahudi Yerleşimcileri Silahlandırıyor - Son Dakika
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Filistinli Yetkili: İsrail Hükümeti, Yahudi Yerleşimcileri Silahlandırıyor

Filistin'de Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki belde ve köylere düzenlediği baskınları İsrail hükümetine ait silahlarla gerçekleştirdiğini belirtti. Şaban, uluslararası müdahale çağrısında bulunarak bu grupları 'çete' olarak nitelendirdi ve İsrail hükümetinin yerleşimcilere silah sağladığını iddia etti. Filistinli yetkili, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan saldırıların durdurulması için uluslararası ölçekte müdahale çağrısında bulundu.

13.04.2024 17:05
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Filistin'de Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki belde ve köylere düzenlediği baskınları İsrail hükümetine ait silahlarla gerçekleştirdiğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Konsey Başkanı Şaban, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerden oluşan grupların işlediği suçların durdurulması için uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

AA muhabirine konuşan Şaban, bu grupları "çete" şeklinde niteleyerek "Yasa dışı yerleşimciler, (Binyamin) Netanyahu başkanlığındaki aşırı sağcı hükümetten tam destek alarak fiili durumu dayatma çabası içindeler." dedi.

Hükümetin Yahudi yerleşimcileri eğittiğini ve onlara silah sağladığını aktaran Şaban, "Bütün dünya hükümetteki Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yerleşimcilere otomatik silahları dağıttığına tanık oldu. Kudüs ve Batı Şeria'nın tamamında 16 binden fazla silah dağıttı." diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelerin yerleşimcilerin emrivaki siyasetini dayatma çabası olduğuna dikkati çeken Şaban, "aşırı sağcı İsrail hükümetinin ve Batı Şeria'daki örgütlü çetelerin durdurulması için uluslararası ölçekte müdahale" çağrısında bulundu.

Filistinli yetkili, sözlerine şöyle devam etti:

" Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dubvan, Turmusayya ve Mugayyir köyleri vahşice saldırılara maruz kalırken, giriş çıkışları kapatılıyor. Saldırılar sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Ayrıca Ebu Fellah köyünde de yaralanmalar oldu. Onlarca ev ve araç yakıldı, tarım araçları da ateşe verildi."

Filistin yönetiminin içinde bulunduğu maddi zorluklara rağmen saldırıya uğrayan köylerdeki zararı tazmin etmeye çalıştığını kaydeden Şaban, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatıyla bir komisyon oluşturulacağını aktardı.

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimciler, 2024 yılının ilk çeyreğinde Filistinlilere ve mülklerine karşı 546 saldırı düzenledi. Aynı sürede 156 araç yasa dışı yerleşimciler tarafından tahrip edildi veya ateşe verildi.

Yine resmi verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yasa dışı yerleşimciler tarafından açılan ateş sonucu bölgede 13 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Yetkili: İsrail Hükümeti, Yahudi Yerleşimcileri Silahlandırıyor - Son Dakika

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