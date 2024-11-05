Filistinliler ABD Seçimlerine Karamsar Bakıyor - Son Dakika
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Filistinliler ABD Seçimlerine Karamsar Bakıyor

Doğu Kudüs'teki Filistinliler, ABD seçimlerinin sonuçlarının umut vermediğini düşünüyor.

05.11.2024 18:18
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ABD'de seçmenler, ülkenin Orta Doğu politikalarını da yakından etkilemesi beklenen başkanlık seçimleri için bugün sandık başına giderken, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler ise ABD'deki sandıklardan kendileri adına "ümitsizlik" çıkacağını düşünüyor.

AA muhabiri, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ABD'de ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini belirleyecek seçim sonuçlarına ilişkin beklentilerini sordu.

Filistinliler, seçilecek yeni ABD Başkanı'nın, İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze'de sürdürdüğü saldırıların durdurulması ve 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te süren işgalin sona erdirilmesine ilişkin çaba sarf edeceği yönünde karamsar olduklarını dile getirdi.

ABD seçimleri: "Kötü ile daha kötü" arasındaki bir yarış

Doğu Kudüs'te kitap dükkanı işleten İmad Muna, bugüne kadar gördüğü 10 ABD Başkanlık seçiminin üstüne Filistin'de pek bir şey değişmediğini söyledi.

Her Filistinlinin, ABD yönetiminin İsrail'e "borçlu olduğunu" bildiğini savunan Muna, "(ABD) Başkanlık koltuğunda kimin oturduğunun önemi yok." dedi.

Gazze'ye saldırıların başladığı dönemde Demokratların başta olduğunu hatırlatan Muna, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Filistinliler, Gazze ve Lübnan'daki savaşta İsrail'in yanında durduğu için Demokratların cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer tarafta ise Cumhuriyetçiler var, onlar daha kötü."

Muna, Donald Trump'ın başkanlık döneminde ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının "korkunç" bir karar olduğunu hatırlattı.

ABD'deki başkanlık seçimlerinin kendileri için "kötü ile daha kötü" arasında geçen bir yarış olduğunu belirten Muna, "Buradaki Filistinliler, Amerika'daki seçimleri takip etmiyorlar. Amerikalılardan pek bir şey alamayacaklarını biliyorlar." diye konuştu.

Muna, Filistinlilerin gözünü ABD seçimlerinden çıkacak sonuç yerine, İsrail hükümeti üzerinde baskı kurması için İslam ve Arap ülkelerine çevirdiğini vurguladı.

Filistinliler, ABD'nin Gazze'de yaşanan "katliamlara" ortak olduğunu düşünüyor

Doğu Kudüs'te yaşayan Ahmed Buhari ise bir Filistinli olarak ABD seçim sonuçlarıyla ilgilenmediğini, Trump veya Harris'in Beyaz Saray'a çıkmasının kendisi ve pek çok Filistinli için aynı olduğunu belirtti.

ABD yönetimi için yarışan tarafların Gazze'de yaşanan katliamlara ortak olduğunu savunan Buhari, sonuçların "Gazze'deki katliamın" durdurulması bağlamında hiçbir etkisinin olmayacağını söyledi.

Doğu Kudüs'te yaşayan Davud Ebu Gazali de seçim sonuçlarının Filistinliler açısından olumlu karşılanacak bir tarafının olmadığını, her iki başkan adayının da "çok kötü" olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD yönetimi, İsrail'e askeri, istihbarat ve siyasi alanda ciddi destek verdi. Filistinli ve uluslararası çevreler, ABD'nin desteği olmaksızın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdüremeyeceğini düşünüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinliler ABD Seçimlerine Karamsar Bakıyor - Son Dakika

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