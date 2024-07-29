Fındıkçı erkenden hasat yapmaya başladı - Son Dakika
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Fındıkçı erkenden hasat yapmaya başladı

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Düzce'de fındık üreticileri, havaların sıcak gitmesiyle birlikte fındık hasadına erken başladı. Fındık üreticisi Engin Eğilmez, fındıkların erken olgunlaştığını ve bazı fındıkların aşırı sıcaklar nedeniyle kavrulduğunu belirtti. Rekoltenin iyi olduğunu düşünen Eğilmez, fındık fiyatlarının enflasyon oranında artmasını beklemiyor, ancak iyi bir fiyat beklediklerini ifade etti.

29.07.2024 21:20
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Fındıkçı erkenden hasat yapmaya başladı

DÜZCE - Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'de hasat erken başladı. Havaların sıcak gitmesi fındığı erken olgunlaştırırken üreticiler, gözü gibi baktıkları mahsulü toplamaya başladı.

İyi randıman alınması için bir yıl boyunca özen gösterilerek bakımı yapılan fındık, düzce merkezde havaların sıcak gitmesinden erken olgunlaştı. Düzce ovasında ise bazı fındık üreticileri ise erkenden hasada başladı.

Fındık üretici Engin Eğilmez, fındık toplamaya bir hafta önce başladıklarını belirterek "Bu sene fındıklarımız hem erken döküm yaptı hem de erken olgunlaştı. Birde havaların aşarı sıcak gitmesi sebebiyle bir kısım bizim sarı fındık deli sava dediğimiz fındıklar kavruldu. Yağmur yağdı ama son yağan yağmurun çok faydası olmadı. Baktık fındık olgunlaşmış bizde toplamaya başladık. Bu sene rekolte iyi, ovada iyi gözüküyor bizi fındığımız ova fındığı dekarda 200 kilo civarında alınır diye düşünüyorum. Geçen sene 120 civarındaydı bu sene enflasyon oranına bakarsak 120 -150 arasında bir rakam. Her zaman olduğu gibi rekolte fazla olduğu için fındığın aynı oranda enflasyon oranında artmasını beklemiyoruz. İnşallah ama iyi bir fiyat bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

Düzce, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fındıkçı erkenden hasat yapmaya başladı - Son Dakika

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