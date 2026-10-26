Finike'de altyapı bitince sıcak asfalt yapılacak, Başkan Geyikçi israf uyarısı yaptı - Son Dakika
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Finike'de altyapı bitince sıcak asfalt yapılacak, Başkan Geyikçi israf uyarısı yaptı

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Finike\'de altyapı bitince sıcak asfalt yapılacak, Başkan Geyikçi israf uyarısı yaptı
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Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulan mahallelerde sıcak asfalt yapılacağını bildirdi. Geyikçi, altyapı bitmeden asfaltlamanın kaynak israfına yol açacağını, süreçte geçici asfaltlamanın sürdüğünü kaydetti.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ilçede altyapı yatırımlarının tamamlanmasının ardından ihtiyaç duyulan mahallelerde sıcak asfalt çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Geyikçi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Genel Müdürlüğünce Kum Mahallesi'nin içme suyu şebekesinin yenilenmesi, Kızılca ve Karşıyaka mahallelerine hizmet verecek 1500 ton kapasiteli su deposu ile bağlantı hatlarının yapılmasının planlandığını belirtti.

İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenajı, doğal gaz ve elektrik altyapısı çalışmalarının ardından kalıcı yol yatırımlarının hayata geçirileceğini aktaran Geyikçi, süreçte vatandaşların mağduriyetini azaltmak için bakım, onarım ve geçici asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Altyapı tamamlanmadan yapılacak asfaltlamanın yolların yeniden kazılmasına ve kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına yol açabileceğine dikkati çeken Geyikçi, altyapı yatırımlarının ardından ihtiyaç duyulan mahallelerde sıcak asfalta öncelik vereceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
Mustafa GeyikçiGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Finike'de altyapı bitince sıcak asfalt yapılacak, Başkan Geyikçi israf uyarısı yaptı - Son Dakika
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