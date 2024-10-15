Antalya'nın Finike ilçesinde, panelvan ile çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Özer Örnekdil yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Yuvalı Mahallesi'nde Halil T'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen panelvan ile çarpıştı.
Kazada motosikletteki sürücü Örnekdil ile arkasındaki Tugay Gülmez yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Örnekdil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Finike'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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