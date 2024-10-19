Finike'de Muhtarlar Günü Töreni

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Finike'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından, Kaymakam Musa Kazım Çelik, düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi.

Kamu kurum müdürlerinin de katıldığı programda konuşan Kaymakam Çelik, muhtarlık müessesesinin demokrasinin en önemli yapı taşlarından olduğun, muhtarların kamu ve yerel yönetimler arasında köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.