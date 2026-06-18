Finike Portakalında Biyolojik Mücadele

Antalya'da tat ve aroması, damakta bıraktığı lezzet gibi ayırt edici özellikleri dolayısıyla 18 yıl önce coğrafi işaret olarak tescil edilen Finike portakalının üretiminde zararlılara karşı faydalı böcek kullanılmaya başlandı.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Bozer, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin ve bir meyve üretim firmasının Genel Müdürü Akın Veziroğlu ile beraberindekilerin katılımıyla portakal bahçesinde program düzenlendi.

Protokol üyeleri ve uzmanlar, faydalı böcekleri portakal ağaçlarının dallarına bırakarak biyolojik mücadeleyi başlattı.

Kaymakam Çelik, burada yaptığı konuşmada, faydalı böceklerle biyolojik mücadelenin tarıma büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu uygulamanın çevreyi koruyan, doğayı önceleyen bir uygulama olduğunu, vatandaşın daha sağlıklı ve güvenilir tarımsal ürünlere ulaşmalarına da vesile olacağını dile getiren Çelik, "Tarımsal ilaçların azaltılarak bu tarz doğal yöntemlerin kullanılması konusunda tüm çiftçilerimize projeye destek vermesi çağrısında bulunuyorum." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gültekin de tüm bahçelerde kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, tarımsal üretimde kalıntı riskinin düşürülmesi, doğal yaşamın korunması ve güvenilir gıda üretiminin desteklenmesi amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Gültekin, kimyasal ilaçlar yerine zararlı bit ve haşerelerle beslenen faydalı avcı böceklerden Cryptolaemus Montrouzieri ve Leptomastix Dactylopii Parazitoidi'nin portakal bahçesine salındığını ifade etti.