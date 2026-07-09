Finike'ye Yeni İçme Suyu Deposu - Son Dakika
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Finike'ye Yeni İçme Suyu Deposu

09.07.2026 14:56
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Finike'de 1500 ton kapasiteli içme suyu deposunun inşaatı devam ediyor, bölge halkına hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğünce, Finike ilçesinde yapımı süren 1500 ton kapasiteli içme suyu deposu inşaatının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin altyapısını güçlendirmek amacıyla Boldağ Mahallesi'nde çalışma yürütülüyor.

Kızılca, Karşıyaka, Eski Mahalle, Kale ve Boldağ mahallelerine hizmet vermesi planlanan depoyla bölge halkına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlanması hedefleniyor.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, çalışmaların ilçeye değer katacağını belirterek, yatırım için Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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