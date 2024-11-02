Finlandiya, Çin İthalat Fuarı'na Katılacak

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HELSİNKİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Finlandiya Hükümeti, Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Ville Tavio'nun önümüzdeki günlerde Shanghai'da düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılacağını duyurdu.

Tavio, Cuma günü yaptığı basın açıklamasında, "Çin, Finlandiya'nın önemli bir ticaret ortağı. Bu nedenle Finlandiyalı işletmelere fayda sağlayacak sektörlerde ihracat ve ticareti desteklemek faydalı olacaktır. Finlandiya, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda dördüncü kez ulusal pavyon açacak" dedi.

Açıklamada Çin'deki Finlandiyalı işletmelerin en büyük grubunun Shanghai'da bulunduğuna da dikkat çekildi.

Açıklamaya göre Tavio, 4-8 Kasım tarihlerinde Çin'deki Finlandiya ticaret heyetine başkanlık edecek. Bakan ve heyet, Shanghai'ın ardından Çin'in güneyindeki Shenzhen'e gidecek ve ziyaretlerini Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde sonlandıracak.

7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde düzenlenecek.