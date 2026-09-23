Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Zelenskiy ile Dron Anlaşması imzaladıklarını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Zelenskiy ile Dron Anlaşması imzaladıklarını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, New York'ta Dron Anlaşması imzaladı. Stubb, anlaşmanın savunma materyallerinin ortak üretimine olanak tanıdığını, Finlandiya'nın Ukrayna'nın deneyimlerinden faydalanarak yeteneklerini güçlendirdiğini açıkladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile "Dron Anlaşması" imzaladıklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Stubb, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, temasları kapsamında Zelenskiy ile bir araya geldiğini ifade etti.

Stubb, Finlandiya ve Ukrayna'nın savunma işbirliğini bir üst seviyeye taşıdığını belirterek, "Bugün Zelenskiy ile bir Dron Anlaşması imzaladık. Anlaşma, diğer hususların yanı sıra, savunma materyallerinin ortak üretimini de mümkün kılmakta." sözlerini kullandı.

Finlandiya'nın ortak çalışma için hazır olduğunu aktaran Stubb, "Ukrayna'nın mücadelesinde bizim desteğimize ihtiyacı var. Bu işbirliğinden karşılıklı fayda sağlamakta. Ukrayna'nın deneyimlerinden ders çıkararak, kendi yeteneklerimizi güçlendiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Finlandiya medyası da Ukrayna'nın "Dron Anlaşmaları" kapsamında Avrupa Birliği (AB) ve birçok ülkeyle işbirliği yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA
FinlandiyaNew YorkPolitikaSavunmaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:56
Bundan sonra ne yapacak CHP’den istifa eden Yavaş’la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
17:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
17:12
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek
Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 21:32:24. #7.12#
SON DAKİKA: Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Zelenskiy ile Dron Anlaşması imzaladıklarını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei