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Finlandiya'ya göç seviyesi 2023 yılında da yüksek seyrediyor - Son Dakika
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Finlandiya'ya göç seviyesi 2023 yılında da yüksek seyrediyor

Finlandiya\'ya göç seviyesi 2023 yılında da yüksek seyrediyor

Finlandiya Göçmenlik Bürosu (MIGRI), Ukraynalıların Finlandiya'ya sığınmaya devam etmesi ve öğrenciler ile çalışanların aile üyelerinin oturma izni başvurularının rekor seviyede olması nedeniyle 2023 yılında da göç seviyesinin yüksek olduğunu bildirdi. Finlandiya, Ukrayna'dan gelenlere geçici koruma sağlamaktadır ve 2023 yılında toplam 19.426 geçici koruma başvurusu aldı. Finlandiya Göçmenlik Bürosu, 2024 yılında ise 8.000 ila 12.000 arasında geçici koruma başvurusu beklediğini tahmin etmektedir.

01.02.2024 12:28
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HELSİNKİ, 1 Şubat (Xinhua) -- Finlandiya Göçmenlik Bürosu (MIGRI), Finlandiya'ya göç seviyesinin 2023 yılında da yüksek seyrettiğini bildirdi.

MIGRI tarafından Çarşamba günü yayımlanan basın açıklamasına göre, Ukraynalılar Finlandiya'ya sığınmaya devam ederken, öğrenciler ve ülkede çalışanların aile üyeleri tarafından rekor sayıda oturma izni başvurusu yapıldı.

Basın açıklamasında, Finlandiya Göçmenlik Bürosu Genel Direktörü Ilkka Haahtela'nın "Ekonomik kriz Finlandiya'ya işçi göçünü etkilemiş olsa da rakamlar hala rekor düzeyde" ifadesine yer verildi.

Finlandiya, çatışmaların başlamasından sonra Ukrayna'dan gidenlere geçici koruma sağlıyor. Finlandiya 2023 yılında toplam 19.426 geçici koruma başvurusu aldı.

Finlandiya Göçmenlik Bürosu, 2024 yılında Finlandiya'ya 8.000 ila 12.000 arasında geçici koruma başvurusu yapılacağını tahmin ediyor.

Finlandiya'ya işçi göçü 2022'de rekor kırmıştı. Açıklamada, 2023 yılında toplam sayının azaldığı ancak yine de yüksek seviyede kaldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Finlandiya'ya göç seviyesi 2023 yılında da yüksek seyrediyor - Son Dakika
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