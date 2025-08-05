Firari FETÖ Hükümlüsü Kars'ta Yakalandı

Kars'ta, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi esnasında görevli olduğu Kars 14. Mekanize Tugay Komutanlığına ait tank ile dışarı çıkan ve sabah saatlerinde tekrar görevli olduğu birime dönen U.G'yi operasyonla yakaladı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.G. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.