Hatay'ın Antakya ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 36 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 36 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.S'yi Yeşilova Mahallesi'ndeki adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Antakya'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?