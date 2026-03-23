Firari Hükümlü Atakum'da Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 8 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.'yı (42) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
