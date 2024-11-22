Firari Hükümlü Bafra'da Yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 17 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma, bulundurma, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 17 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.T'yi (41) saklandığı adreste yakaladı.

Firari hükümlünün adresinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 26 fişek, esrar, 5 sentetik ecza hapı, esrar öğütücü ve pipo ele geçirildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.