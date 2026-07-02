Firari Hükümlü Bafra'da Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "Silahla birden fazla kişiyle konutta geceleyin yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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