Firari Hükümlü Çarşamba\'da Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "Kasten yaralama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. yakalandı.
Hükümlü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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