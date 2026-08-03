Firari Hükümlü Ekipler Tarafından Yakalandı

Samsun'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da aranan O.K'yi (41) yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.