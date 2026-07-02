İzmir'in Gaziemir ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma" suçundan 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.A'nın Gaziemir ilçesinde olduğunu belirledi.
Polis ekipleri, firari hükümlüyü İZBAN'ın Semt Garajı İstasyonu'nda yakaladı.
Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Gaziemir'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?