Firari Hükümlü İskenderun'da Yakalandı
Firari Hükümlü İskenderun'da Yakalandı

14.04.2026 21:22
39 yıl hapis cezası bulunan E.A., polis tarafından İskenderun'da yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 39 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, "kasten yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 39 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Firari Hükümlü İskenderun'da Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Firari Hükümlü İskenderun'da Yakalandı - Son Dakika
