Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 39 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, "kasten yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 39 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü İskenderun'da Yakalandı - Son Dakika
