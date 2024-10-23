Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "evden hırsızlık" suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö'nün (41) yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, cezaevine teslim etti.
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