Firari Hükümlü Keşan'da Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki denetimlerinde "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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