Firari Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. (28) yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.