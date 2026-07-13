Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan F.A.K'yi Kartepe'de yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?