Firari Hükümlü Kuyuda Yakalandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Firari Hükümlü Kuyuda Yakalandı

19.04.2026 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te, 30 yıl hapis cezası olan H.B. evinin mutfağındaki kuyuda yakalandı. Suç unsurları da bulundu.

Kilis'te hakkında 30 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evinin mutfağındaki kuyuda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan H.B'nin Şıh Abdullah Mahallesi'ndeki evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.B'yi mutfakta üzeri tahta ve halıyla kapatılmış kullanılmayan su kuyusunda yakaladı.

Kuyuda yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Evde yapılan aramalarda ise 5 gram sentetik uyuşturucu, pompalı tüfek, 2 cep telefonu ve 5 fişek bulundu.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güncel, Kilis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

16:12
Muhteşem gol İrfan Can Kahveci kornerden attı
15:59
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
15:10
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi
14:53
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
14:18
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 16:27:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.