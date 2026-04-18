Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Muş'ta Yakalandı - Son Dakika
