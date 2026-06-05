Firari Hükümlü Oltu'da Yakalandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde hakkında 63 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan hakkında 63 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.T'yi (39) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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