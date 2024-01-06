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Firari Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 18 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Kasten yaralama suçundan aranan O.S'nin yerini tespit eden ekipler, hükümlüyü gözaltına aldıktan sonra cezaevine teslim etti.

Firari Hükümlü Şanlıurfa\'da Yakalandı
06.01.2024 - 12:15,
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında 18 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan hükümlü ve zanlıların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerce "kasten yaralama" suçundan hakkında 18 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan O.S'nin yerini tespit etti.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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