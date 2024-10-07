Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan toplam 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.F.M'nin (30) yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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