Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.B.E'yi (25) Dilovası'nda yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
