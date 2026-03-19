Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.